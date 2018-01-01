Александрия - Динамо 2:1 видео голов и обзор матча
Александрия обыграла Динамо в чемпионате Украины. Смотрите видео голов матча Александрия - Динамо.
В 16-м туре украинской Премьер-лиги Александрия дома обыграла киевское Динамо со счетом 2:1.
Александрия — Динамо 2:1
Голы: Цуриков, 4, Запорожан, 56 (с пенальти) — Вербич, 33.
Александрия: Панькив — Шастал (Пашаев, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуриков — Запорожан, Гречишкин — Ковалец (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) — Ситало.
Динамо: Бойко — Кендзера, Кадар, Сидорчук, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Русин, 64) — Вербич.
Предупреждения: Задерака, Ситало, Ковалец, Запорожан — Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Кадар.
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