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Александрия - Динамо 2:1 видео голов и обзор матча

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Александрия обыграла Динамо в чемпионате Украины. Смотрите видео голов матча Александрия - Динамо.

В 16-м туре украинской Премьер-лиги Александрия дома обыграла киевское Динамо со счетом 2:1.

Александрия — Динамо 2:1
Голы: Цуриков, 4, Запорожан, 56 (с пенальти) — Вербич, 33.

Александрия: Панькив — Шастал (Пашаев, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуриков — Запорожан, Гречишкин — Ковалец (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) — Ситало.

Динамо: Бойко — Кендзера, Кадар, Сидорчук, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Русин, 64) — Вербич.

Предупреждения: Задерака, Ситало, Ковалец, Запорожан — Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Кадар.

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Теги: Динамо Киев, Александрия, видео голов
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