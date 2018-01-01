Динамо проиграло Александрии

Александрия добыла победу над киевлянами в битве за второе место.

В центральном матче шестнадцатого тура УПЛ Александрия дома обыграла киевское Динамо 2:1.

Хозяева открыли счет уже в дебюте встречи, когда Цуриков ударом в одно касание поразил дальний угол ворот после передачи Банады.

Динамо начало создавать свои моменты в середине тайма. Сперва Виктор Цыганков пробивал находясь в штрафной, но мяч прошел мимо ворот. А уже через минуту, Шапаренко здорово поймал мяч на ногу и пробил - Панькив не без проблем вытащил мяч из под перекладины. Впрочем, гости все-таки счет сравняли - Кендзера навесил с правого фланга, Вербич, находясь без опеки, головой сумел отправить мяч в ворота Панькива.

На перерыв команды отправились при равном счете, но в начала второго тайма Александрия вновь вышла вперед - Денис Бойко вышел на мяч и врезался в Цурикова - желтая карточка и пенальти, которое реализовал Запорожан.

Динамо могло сразу отыграться. Миколенко пробил затылком под перекладину после подачи с фланга — Панькив чудом выручил команду.

Киевляне продолжали владеть территориальным преимуществом, но Александрия оборонялась грамотно и компактно. Подопечные Шарана проводили стремительные выпады, которые доставляли сопернику существенные трудности. Динамо так и не смогло удивить оборону соперника, поэтому было вынуждено уступить вторую строчку турнирной таблицы.

Александрия — Динамо 2:1

Голы: Цуриков, 4, Запорожан, 56 (с пенальти) — Вербич, 33.

Александрия: Панькив — Шастал (Пашаев, 77), Бабогло, Бондаренко, Цуриков — Запорожан, Гречишкин — Ковалец (Довгий, 88), Банада, Задерака (Протасов, 58) — Ситало.

Динамо: Бойко — Кендзера, Кадар, Сидорчук, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Цыганков, Шапаренко, Сидклей (Русин, 64) — Вербич.

Предупреждения: Задерака, Ситало, Ковалец, Запорожан — Шапаренко, Шепелев, Кендзера, Сидорчук, Бойко, Кадар.