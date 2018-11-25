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Девич рассказал, как Срна сорвал его переход в Динамо

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Марко Девич поделился воспоминаниями о том, как оказался в Шахтере.
Марко Девич
Марко Девич
Getty Images

Бывший нападающий сборной Украины и харьковского Металлиста Марко Девич рассказал о том, как сорвался его переход в киевское Динамо.

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"Почему я выбрал Шахтер, а не Динамо? Я общался с президентом киевского клуба, мы уже практически обо всем договорились. Но после этого меня набрал Дарио Срна и спросил, хочу ли я поиграть в Шахтере. И я ответил, что хочу.

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Я уверен, что поступил верно. Я знал, что если что-то в Шахтере не получится, мне будет легко вернуться в Металлист. А в случае с Динамо я не был уверен, что сделаю правильно", – приводит слова Девича программа Моя гра с Аллой Бублий.

На данный момент Девич выступает в азербайджанском клубе Сабах.

Ранее Марко Девич признался, что ждет вызова в сборную Украины.

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Теги: Марко Девич, Шахтер Донецк, Динамо Киев, Дарио Срна, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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гость  (аноним)  25.11.2018, 17:37
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пускай с чурками и играет козёл
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