Миколенко: Противостояние Шахтера и Динамо еще впереди

Защитник киевского Динамо уверен, что борьба за чемпионство еще впереди.

В турнирной таблице чемпионата Украины Динамо отстает от Шахтера на 9 очков, однако имеет все шансы сократить отставание после воскресного матча с Александрией.

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Защитник киевского клуба Виталий Миколенко считает, что команда может бороться за чемпионский титул в этом сезоне.

“Мы готовимся к матчу с Александрией в полном составе, все приехали из сборных. Нас ждет очень серьезный матч и серьезный соперник.

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Впереди еще большая часть чемпионата, плюс несколько лобовых матчей с Шахтером весной. Наши шансы, на мой взгляд, не сильно уменьшились. Так что вся основная наша борьба еще впереди“, - приводит слова Миколенко zbirna.com.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили подписал долгосрочный контракт с клубом.