УПЛ: Карпаты проиграли Десне, Мариуполь обыграл Ворсклу
Мариуполь — Карпаты 1:0
Голы: Зубков, 57.
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири — Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Игнатенко — Вакула (Горбунов, 90+4), Борячук (Чурко, 79), Зубков.
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов (Даллку, 55), Сапай (Сергийчук, 82) — Шарпар, Сакив, Скляр — Кулач, Коломоец, Артур (Ребенок, 46).
Предупреждения: Вакула, Игнатенко, Демири, Яворский — Ребенок, Скляр, Шарпар.
Карпаты — Десна 0:2
Голы: Филиппов, 27, Старенький, 43.
Карпаты: Шевченко — Лебеденко, Мирошниченко, Гуйе, Бородай — Клец, Эрбес (Мехремич, 54) — Швед (Мендес, 69), Мякушко — Понде, Гуцуляк (Ди Франко, 65).
Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой — Старенький (Банасевич, 82), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Хлебас, 75), Безбородько (Якимив, 90+2).
Предупреждения: Бородай, Мендес — Огиря.
На 51-й минуте был удален Олег Бородай (Карпаты) (второе предупреждение).
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