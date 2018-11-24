Рианчо: Никогда не хотел быть главным тренером Динамо

Испанец вспомнил, как работал ассистентом Сергея Реброва в Киеве.

Бывший помощник главного тренера Динамо Рауль Рианчо рассказал о своей работе в киевском клубе.

"Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины. Считаю, мы отлично взаимодействовали. Важно понять: я работал вместе с Ребровым, а не на Реброва. И после семи лет без чемпионского титула мы опередили могущественный Шахтер, это было заслугой всей команды.

Главное, я никогда не хотел быть главным тренером киевского Динамо, это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые теплые чувства к этому клубу, он навсегда в моем сердце.

У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убежден, в самом скором времени принесет результат", — приводит слова Рианчо Чемпионат.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Карпат сменил Рианчо во главе московского Спартака.