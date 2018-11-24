Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рианчо: Никогда не хотел быть главным тренером Динамо

Комментариев: 1
Испанец вспомнил, как работал ассистентом Сергея Реброва в Киеве.
Рауль Рианчо
Рауль Рианчо
ФК Динамо Киев

Бывший помощник главного тренера Динамо Рауль Рианчо рассказал о своей работе в киевском клубе.

"Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины. Считаю, мы отлично взаимодействовали. Важно понять: я работал вместе с Ребровым, а не на Реброва. И после семи лет без чемпионского титула мы опередили могущественный Шахтер, это было заслугой всей команды.

Главное, я никогда не хотел быть главным тренером киевского Динамо, это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые теплые чувства к этому клубу, он навсегда в моем сердце.

У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убежден, в самом скором времени принесет результат", — приводит слова Рианчо Чемпионат.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Карпат сменил Рианчо во главе московского Спартака.

Поделись:
Теги: Рауль Рианчо, Динамо Киев, УПЛ, Сергей Ребров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Александр--    24.11.2018, 15:35
Оценка:  -1
Александр--
хорошая тёплая статья, но чувствую одним местом - заказная!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь