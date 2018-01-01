Два украинских футболиста попали в сборную дивизиона B Лиги наций по версии WhoScored

Сразу два игрока сборной Украины попали в символическую команду по итогам группового этапа Лиги наций.

Известный статистический портал WhoScored представил символическую сборную дивизиона В Лиги наций по итогам группового этапа.

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В сборную дивизиона попали сразу два игрока сборной Украины - голкипер Андрей Пятов и полузащитник Марлос. За групповой этап Пятов и Марлос получили средние оценки 7.11 и 7.63 соответственно.

Отметим, что сборная дивизиона преимущественно состоит из шведов и боснийцев, которые, как и наша сборная, выиграли свои группы.

Вашему вниманию также итоги группового этапа Лиги наций и турнирные таблицы, а также результаты сборной Украины в группе В1.