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Голкипер Львова назвал сумму премиальных за ничью с Шахтером

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Александр Бандура огласил размер премии за ничью в матче против "горняков".
Александр Бандура в матче против Шахтера
Александр Бандура в матче против Шахтера
Фк Шахтер Донецк

Голкипер футбольного клуба Львов Александр Бандура прокомментировал сенсационную ничью с Шахтером, а также рассказал о размере премии, которую получат игроки.

“Все играли и боролись до последнего, а я просто на ленточке помогал. Сегодня звезды сошлись, и не без удачи мы сыграли вничью. Не стоит сравнивать нас и команду Лиги чемпионов.

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Пару раз выбежали в контратаки, но не удалось реализовать. Мы рассчитывали на тяжелую игру от обороны.

Приятно, что обыграли Динамо, теперь и у Шахтера отобрали очки. За ничью в этом матче получим по 3000 гривен премиальных”, - сказал Бандура в эфире телеканала Футбол.

Вашему вниманию также видеообзор матча Шахтер - ФК Львов.

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Теги: ФК Львов, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, премия
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