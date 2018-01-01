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Шахтер - ФК Львов 0:0 обзор матча чемпионата Украины

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Донецкий Шахтер неожиданно потерял очки в матче против Львова.

Обзор матча Шахтер - ФК Львов
Обзор матча Шахтер - ФК Львов
Фк Шахтер Донецк

Лидер чемпионата Украины донецкий Шахтер не сумел забить в ворота Львова в матче 16-го тура УПЛ. Таким образом, “горняки“ потеряли очки, возобновив интригу в чемпионской гонке.

Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - ФК Львов:

Шахтер – ФК Львов 0:0

Шахтер: Пятов Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили Майкон, Патрик (Кайоде, 87) Нем (Коваленко, 70), Тайсон, Болбат (Дентиньо, 81) Мораес.

ФК Львов: Бандура Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин — Приймак (Мартан, 68), Джонатан Тейлор (Голиков, 90+4), Сабино, Западня Бруно (Сезар, 90+1).

Предупреждения: Ракицкий Парамонов, Джонатан, Приймак, Сабино, Бандура.

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Теги: Шахтер Донецк, ФК Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео, обзор матча, футбол
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