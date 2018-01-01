Шахтер - ФК Львов 0:0 обзор матча чемпионата Украины

Донецкий Шахтер неожиданно потерял очки в матче против Львова.

Обзор матча Шахтер - ФК Львов Фк Шахтер Донецк

Лидер чемпионата Украины донецкий Шахтер не сумел забить в ворота Львова в матче 16-го тура УПЛ. Таким образом, “горняки“ потеряли очки, возобновив интригу в чемпионской гонке.

Вашему вниманию видео обзор матча Шахтер - ФК Львов:

Шахтер – ФК Львов 0:0



Шахтер: Пятов – Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили – Майкон, Патрик (Кайоде, 87) – Нем (Коваленко, 70), Тайсон, Болбат (Дентиньо, 81) – Мораес.



ФК Львов: Бандура – Адамюк, Парамонов, Борзенко, Воронин — Приймак (Мартан, 68), Джонатан – Тейлор (Голиков, 90+4), Сабино, Западня – Бруно (Сезар, 90+1).

Предупреждения: Ракицкий – Парамонов, Джонатан, Приймак, Сабино, Бандура.