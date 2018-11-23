Шахтер сенсационно потерял очки, не сумев забить Львову

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Шахтер потерял очки в матче со Львовом Фк Шахтер Донецк

ФК Львов сыграл в нулевую ничью в гостевом матче чемпионата Украины против донецкого Шахтера, тем самым возобновив интригу в чемпионской гонке. Шахтер – Львов 0:0 Львов: Бандура, Тейлор, Борзенко, Приймак, Западня, Адамюк, Жонатан, Парамонов, Рафаэл Сабино, Воронин, Бруно Дуарте.

Запасные: Жулио Сезар, Голиков, Мартан, Сарнавский, Энрике Араужо, Янчак, Белый. Шахтер: Пятов - Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Веллингтон Нем, Майкон, Болбат, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.

Запасные: Мудрик, Коваленко, Матвиенко, Дентиньо, Кайоде, Степаненко, Шевченко. Предупреждения: Парамонов (7), Жонатан (15), Ракицкий (44), Приймак (46), Сабино (69), Бандура (73)

Горемыкина Екатерина