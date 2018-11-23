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Шахтер сенсационно потерял очки, не сумев забить Львову

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Зрители не увидели голов в этом матче.
Шахтер потерял очки в матче со Львовом
Шахтер потерял очки в матче со Львовом
Фк Шахтер Донецк

ФК Львов сыграл в нулевую ничью в гостевом матче чемпионата Украины против донецкого Шахтера, тем самым возобновив интригу в чемпионской гонке.

Шахтер – Львов 0:0

Львов: Бандура, Тейлор, Борзенко, Приймак, Западня, Адамюк, Жонатан, Парамонов, Рафаэл Сабино, Воронин, Бруно Дуарте.
Запасные: Жулио Сезар, Голиков, Мартан, Сарнавский, Энрике Араужо, Янчак, Белый.

Шахтер: Пятов - Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Веллингтон Нем, Майкон, Болбат, Алан Патрик, Тайсон - Мораес.
Запасные: Мудрик, Коваленко, Матвиенко, Дентиньо, Кайоде, Степаненко, Шевченко.

Предупреждения: Парамонов (7), Жонатан (15), Ракицкий (44), Приймак (46), Сабино (69), Бандура (73)

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Теги: Шахтер Донецк, ФК Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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