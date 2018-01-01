Отличный гол Коноплянки в ворота сборной Словакии, который попал в топ-5 Лиги наций
Гол полузащитника сборной Украины в матче против Словакии вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.
Гол полузащитника Евгения Коноплянки в матче Словакия - Украина вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.
Помимо гола украинца в список также попали голы Хариса Сеферовича (Швейцария), Тимо Вернера (Германия), Эниса Барди (Албания) и Марселя Бюхеля (Лихтенштейн).
🔹 #NationsLeague golazos! 🎯🎆— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 23 ноября 2018 г.
Favourite goal? 🤔 pic.twitter.com/jVdgBaTwyj
Напомним, сборная Украины потерпела поражение в матче против Словакии со счетом 1:4. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.
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