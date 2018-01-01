Отличный гол Коноплянки в ворота сборной Словакии, который попал в топ-5 Лиги наций

Гол полузащитника сборной Украины в матче против Словакии вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.

Евгений Коноплянка Getty Images

Гол полузащитника Евгения Коноплянки в матче Словакия - Украина вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.

Помимо гола украинца в список также попали голы Хариса Сеферовича (Швейцария), Тимо Вернера (Германия), Эниса Барди (Албания) и Марселя Бюхеля (Лихтенштейн).

Напомним, сборная Украины потерпела поражение в матче против Словакии со счетом 1:4. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.