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Отличный гол Коноплянки в ворота сборной Словакии, который попал в топ-5 Лиги наций

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Гол полузащитника сборной Украины в матче против Словакии вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Гол полузащитника Евгения Коноплянки в матче Словакия - Украина вошел в топ-5 лучших голов двух последних туров Лиги наций.

Помимо гола украинца в список также попали голы Хариса Сеферовича (Швейцария), Тимо Вернера (Германия), Эниса Барди (Албания) и Марселя Бюхеля (Лихтенштейн).

Напомним, сборная Украины потерпела поражение в матче против Словакии со счетом 1:4. Смотрите также видео голов и обзор этой встречи.

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Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, Лига наций, ТОП-5, видео, футбол, гол
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