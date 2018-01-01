Супруга игрока Динамо провела фотосессию в белье в компании накачанных парней

Ирина Морозюк порадовала подписчиков новой порцией откровенных фотографий.

Ирина Морозюк, жена полузащитника киевского Динамо Николая Морозюка, провела горячую фотосессию в нижнем белье.

Читай также: Белодед приняла участие в фотосессии для модного журнала

Девушка на своей страничке в Instagram опубликовала снимки, на которых она позирует в белье в компании накачанных парней.

Вероятно, фотосессия была проведена в преддверии выхода новой коллекции бренда одежды Ирины MRZ Design.

Ранее Ирина Морозюк жестко ответила всем хейтерам.