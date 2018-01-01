Супруга игрока Динамо провела фотосессию в белье в компании накачанных парней
Ирина Морозюк порадовала подписчиков новой порцией откровенных фотографий.
Ирина Морозюк, жена полузащитника киевского Динамо Николая Морозюка, провела горячую фотосессию в нижнем белье.
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Девушка на своей страничке в Instagram опубликовала снимки, на которых она позирует в белье в компании накачанных парней.
Вероятно, фотосессия была проведена в преддверии выхода новой коллекции бренда одежды Ирины MRZ Design.
Ранее Ирина Морозюк жестко ответила всем хейтерам.
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