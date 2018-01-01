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Супруга игрока Динамо провела фотосессию в белье в компании накачанных парней

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Ирина Морозюк порадовала подписчиков новой порцией откровенных фотографий.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Ирина Морозюк, жена полузащитника киевского Динамо Николая Морозюка, провела горячую фотосессию в нижнем белье.

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Девушка на своей страничке в Instagram опубликовала снимки, на которых она позирует в белье в компании накачанных парней.

Вероятно, фотосессия была проведена в преддверии выхода новой коллекции бренда одежды Ирины MRZ Design.

Ранее Ирина Морозюк жестко ответила всем хейтерам.

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Теги: Николай Морозюк, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, Ирина Морозюк, фото, фотосессия, Instagram
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