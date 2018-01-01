Шапаренко попал в сферу интересов турецкого клуба

Фенербахче проявляет интерес к молодому полузащитнику Динамо.

Турецкий Фенербахче проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику киевского Динамо Николаю Шапаренко.

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Как сообщает Fotomac, руководство турецкого гранда восхищается игрой хавбека сборной Украины и хочет совершить трансфер футболиста. При этом не известно, готов ли Фенербахче сделать конкретное предложение уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, недавно сборная Украины провела товарищеский матч с Турцией в Анталье, в котором принял участие полузащитник Динамо Николай Шапаренко. Поединок завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили подписал долгосрочный контракт с клубом.