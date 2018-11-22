Милевский поздравил Суркиса с днем рождения

Артем Милевский записал видеопоздравление для президента Динамо.

Сегодня, 22-го ноября, президент киевского Динамо Игорь Суркис празднует свой 60-й день рождения.

С юбилеем Суркиса поздравил экс-форвард киевского клуба Артем Милевский. Видео было опубликовано на страничке агента футболиста Александра Панкова в Instagram.

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"Знаю, что 22-го ноября у вас 60 лет. Это отличная дата. Наверное, нужно проставиться в казино. На самом деле, это я шучу. Желаю вам самого хорошего, успехов, здоровья вам и вашей семье. Удачи вашему клубу любимому, знаю, что вы его не продадите никогда.

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Всех благ, успехов, всем привет. Хорошо отметить, как вы умеете. На красное нужно ставить. Наша с вами история - это наша с вами история, это никого не касается. Всех благ, с днем рождения", – сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский заявил, что ему закрыта дорога в киевское Динамо, пока президентом клуба является Игорь Суркис.