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Милевский поздравил Суркиса с днем рождения

Комментариев: 1
Артем Милевский записал видеопоздравление для президента Динамо.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо Киев

Сегодня, 22-го ноября, президент киевского Динамо Игорь Суркис празднует свой 60-й день рождения.

С юбилеем Суркиса поздравил экс-форвард киевского клуба Артем Милевский. Видео было опубликовано на страничке агента футболиста Александра Панкова в Instagram.

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"Знаю, что 22-го ноября у вас 60 лет. Это отличная дата. Наверное, нужно проставиться в казино. На самом деле, это я шучу. Желаю вам самого хорошего, успехов, здоровья вам и вашей семье. Удачи вашему клубу любимому, знаю, что вы его не продадите никогда.

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Всех благ, успехов, всем привет. Хорошо отметить, как вы умеете. На красное нужно ставить. Наша с вами история - это наша с вами история, это никого не касается. Всех благ, с днем рождения", – сказал Милевский.

Ранее Артем Милевский заявил, что ему закрыта дорога в киевское Динамо, пока президентом клуба является Игорь Суркис.

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Теги: Артем Милевский, Игорь Суркис, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, видео, юбилей, день рождения
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.11.2018, 11:31
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гость
Представляю с каким трудом сурок выслушал поздравления. Это все равно что какой-то алкаш мне звонил и бухой с чем-то поздравлял. Фубля. Миля иди нахyй
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