Полузащитник Динамо подписал долгосрочный контракт с клубом

Георгий Цитаишвили подписал контракт сроком на пять лет.

Юный полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили подписал новый контракт с клубом, рассчитанный на 5 лет.

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“Разговоры о моем возможном переходе в Шахтер, Зенит или Аякс – не более, чем слухи, не имеющие под собой никаких оснований.

Я ездил домой на несколько дней по семейным обстоятельствам, чтобы проведать дедушку. Как только вернулся в Киев, я сразу прибыл в клубный офис Динамо к Игорю Суркису, чтобы продлить контракт.

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Я очень ценю доверие президента и тренеров, счастлив быть частью этого великого клуба. Буду стараться и дальше усердно трудиться на футбольном поле, чтобы прогрессировать и приносить пользу киевскому Динамо“, – приводит слова Цитаишвили пресс-служба клуба.

Напомним, 18-летний атакующий полузащитник является выпускником динамовской академии и одним из лидеров молодежных команд киевского клуба U-19 и U-21.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо Виктор Цыганков попал в топ-15 лучших игроков Лиги Европы.