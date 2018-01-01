Бурда - о травме: Меня ждет МРТ, которое определит степень серьезности повреждения
Защитник Динамо пока не знает, когда вернется на поле.
Защитник Динамо Никита Бурда рассказал о повреждении икроножной мышцы, боль в которой он почувствовал во время тренировки в Турции.
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“После игры со словаками, когда перебрались в Турцию, на тренировке почувствовал боль в икроножной мышце. Поэтому после этого больше не тренировался и не готовился к игре с Турцией.
Сейчас в Киеве меня ждет МРТ, после которого наступит более четкая определенность со степенью тяжести травмы и сроках восстановления“, - приводит слова Бурды zbirna.com.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар получил травму во время матча за сборную Бразилии.
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