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ФФУ пожизненно дисквалифицировало 6 воспитанников Олимпика

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Игроки понесли наказание за участие в договорных матчах.
Молодежный состав Олимпика
Молодежный состав Олимпика
olimpik.com.ua

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины вынес наказание шестерым воспитанникам Олимпика по делу о договорных матчах молодежных команд донецкого клуба.

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По решению комитета, наказанию подверглись следующие футболисты: Назар Единак (ныне – третья лига Польши), Вадим Счастливцев (Авангард), Владислав Писковый, Артем Козлов, Лука Надирадзе (Сумы), Богдан Степаненко (Буковина).

Ранее сообщалось, что водитель Олимпика травит команду сигаретным дымом.

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Теги: Олимпик, ФФУ, дисквалификация, договорные матчи, футбол, УПЛ
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