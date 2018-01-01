ФФУ пожизненно дисквалифицировало 6 воспитанников Олимпика
Игроки понесли наказание за участие в договорных матчах.
Апелляционный комитет Федерации футбола Украины вынес наказание шестерым воспитанникам Олимпика по делу о договорных матчах молодежных команд донецкого клуба.
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По решению комитета, наказанию подверглись следующие футболисты: Назар Единак (ныне – третья лига Польши), Вадим Счастливцев (Авангард), Владислав Писковый, Артем Козлов, Лука Надирадзе (Сумы), Богдан Степаненко (Буковина).
Ранее сообщалось, что водитель Олимпика травит команду сигаретным дымом.
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