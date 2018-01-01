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Стало известно, сколько получает президент УПЛ

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Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм получает крупную сумму за свою работу.
Томас Гримм
Томас Гримм
upl.ua

Ведущие YouTube-канала об украинском футболе “ТаТоТаке“ Константин Андриюк и Сергей Болотников в одном из выпусков шоу рассказали, сколько зарабатывает президент УПЛ Томас Гримм.

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По информации источника, зарплата швейцарского специалиста составляет 20 тысяч евро в месяц. При этом отмечается, что Гримм приезжает в Украину всего лишь один раз в три недели и проводит здесь три дня, после чего возвращается к себе домой.

Напомним, швейцарский специалист Томас Гримм возглавил УПЛ в апреле этого года и будет занимать этот пост до 2022 года.

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Теги: Томас Гримм, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, зарплата
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