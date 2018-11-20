Луческу: Хочу сыграть против сборной Украины в Днепре
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу прокомментировал исход товарищеского матча против Украины, а также заявил, что надеется провести еще один спарринг, но уже в Днепре.
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“Это товарищеский матч, хотел проверить несколько игроков. Сегодня было очень много молодых футболистов в составе сборной Украины. Поздравляю Андрея Шевченко, он помог игрокам раскрыть и продемонстрировать свои самые лучшие качества.
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Считаю, результат был приемлемым для обеих команд. Надеюсь, мы проведем еще один матч весной, я все же хочу сыграть в Днепре“, – приводит слова Луческу телеканал Футбол 1.
Напомним, подопечные Андрея Шевченко провели свой последний матч в 2018 году, сыграв вничью со сборной Турции.
Вашему вниманию также видео обзор поединка Турция – Украина.
Отметим, что спарринг между командами должен был пройти в Днепре, однако по требованию Луческу был перенесен в Анталью.
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