Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины в 2018 году по версии Instat

Комментариев: 0
Футболист провел за национальную команду 5 матчей.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
footboom.com

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком национальной команды в 2018 году по версии InStat.

Он провел в составе сборной пять матчей и набрал 288 очков.

На один балл меньше у Евгения Коноплянки, который сыграл 10 матчей.

Тройку лучших замкнул Марлос - на его счету 286 очков в восьми матчах.

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги этого года.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Марлос, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: zbirna.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь