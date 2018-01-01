Ярмоленко - лучший игрок сборной Украины в 2018 году по версии Instat

Футболист провел за национальную команду 5 матчей.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком национальной команды в 2018 году по версии InStat.

Он провел в составе сборной пять матчей и набрал 288 очков.

На один балл меньше у Евгения Коноплянки, который сыграл 10 матчей.

Тройку лучших замкнул Марлос - на его счету 286 очков в восьми матчах.

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги этого года.