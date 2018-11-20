В матче с Турцией средний возраст стартового состава сборной Украины составил 23 года

Несколько игроков могут играть за молодежную сборную.

Сборная Украины по футболу вышла очень молодым составом на товарищеский матч против Турции. Его средний возраст составил всего 23,1 года.

Кроме того, сразу несколько футболистов по своему возрасту все еще могут играть за молодежную сборную (до 21 года): Андрей Лунин (19 лет), Виталий Миколенко (19 лет), Николай Шапаренко (20 лет), Александр Зинченко (21 год), Виктор Цыганков (21 год), Виктор Коваленко (22 года).

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги 2018 года.