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В матче с Турцией средний возраст стартового состава сборной Украины составил 23 года

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Несколько игроков могут играть за молодежную сборную.
Турция - Украина
Турция - Украина
www.tff.org

Сборная Украины по футболу вышла очень молодым составом на товарищеский матч против Турции. Его средний возраст составил всего 23,1 года.

Кроме того, сразу несколько футболистов по своему возрасту все еще могут играть за молодежную сборную (до 21 года): Андрей Лунин (19 лет), Виталий Миколенко (19 лет), Николай Шапаренко (20 лет), Александр Зинченко (21 год), Виктор Цыганков (21 год), Виктор Коваленко (22 года).

Ранее, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги 2018 года.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Виктор Коваленко, Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Виктор Цыганков
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