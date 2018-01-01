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Турция – Украина 0:0 видео обзор матча

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Украина и Турция голов не забивали.

Турция - Украина
Турция - Украина
www.tff.org

Сборная Украины завершила год ничьей со сборной Турции.

Турция – Украина 0:0

Украина: Лунин - Пластун, Матвиенко, Миколенко - Коваленко, Шапаренко, Коноплянка, Зинченко, Цыганков - Караваев, Макаренко.
Запасные: Сваток, Болбат, Буяльский, Пятов, Малиновский, Бойко, Швед, Борячук.

Турция: Болат - Мюльдюр, Байрам, Айхан, Сеюнджю - Ундер, Озъякуп, Малли, Йокушлу, Кахведжи - Унал.
Запасные: Эрсой, Топал, Демирал, Караман, Кырынтылы, Гюрлер, Коджук, Текдемир, Тосун, Кара, Челик, Зербест.

Предупреждения: Шапаренко (36), Кахведжи (48), Байрам (52), Швед (88)

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, товарищеский матч
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Источник: Футбол 1

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