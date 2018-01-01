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Шевченко: Год получился очень удачным

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Главный тренер национальной команды поделился мнением по поводу матча Турция - Украина и подвел итоги 2018 года.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против Турции и подвел итоги уходящего года.

“Сегодня наша молодежь прошла крещение. Я доволен игрой, которую они показали, особенно первым таймом - это было великолепно. Во втором тайме свою роль сыграло поле - газон был не лучшего качества. Плюс Турция играла дома и мобилизовалась. Я доволен всеми дебютантами, которые вышли, единственное, чего нам не хватило - забитого мяча. Ребята отлично справились с поставленной задачей.

Понравился контроль мяча и те идеи, которые наши игроки пытались перенести на поле. Были ошибки, которые не позволили преуспеть в завершении атак, но, в целом, очень хорошо.

Считаю, что год вышел очень удачным. Мы подняли уровень игры, ввели много молодых игроков. Две последние игры дали шанс провести эксперименты, которые дали много необходимой информации“,- заявил Шевченко на пресс-конференции.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Андрей Шевченко
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Источник: ФФУ

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