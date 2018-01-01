Сборная Украины сыграла вничью с Турцией

В Анталье завершилась товарищеская встреча между национальными сборными Турции и Украины.

Сборная Украины провела спарринг в Анталье против Турции.

Несмотря на то, что матч носил товарищеский характер, команды начали активно поединок – уже на 2-й минуте Унал из выгодной позиции замыкал прострел с левого фланга, но сделал это неточно.

Немного позже “желто-синие“ перехватили инициативу и продолжили контролировать ход игры в первом тайме. Самым, пожалуй, опасным моментом у подопечных Шевченко был выход Цыганкова к воротам соперника, однако голкипер турков Болат успел сблизиться с полузащитником и не дал открыть счет.

Во второй половине встречи сборные поменялись ролями – украинцы стали больше обороняться, а хозяева нагнетать на нашей половине поля. При такой игре хочется отметить действия Лунина – на счету молодого голкипера несколько отменных сейвов.

Таким образом, сборная Украины провела свой заключительный в 2018 году поединок, который в первую очередь запомнится Виталию Миколенко и Марьяну Шведу. Оба игрока дебютировали в футболках национальной команды.

Турция – Украина 0:0

Турция: Болат – Мулдур (Демирал, 85), Айхан (Эртугрул, 54), Сеюнджю, Байрам – Кавечи (Кара, 89), Йокушлу – Ундер, Озьякуп (Гюрлер, 46), Малли (Топал, 74) – Унал (Тосун, 46)

Украина: Лунин – Караваев, Пластун, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко (Малиновский, 46), Макаренко (Буяльский, 83), Зинченко – Цыганков (Швед, 77), Коваленко (Борячук, 85), Коноплянка (Болбат, 64)

Предупреждения: Кавечи, Байрам – Шапаренко, Швед