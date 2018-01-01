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Шевченко: Отношусь к Луческу с большим уважением

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Украинский тренер рассказал об отношенях с экс-тренером донецкого Шахтера.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко накануне товарищеского матча со сборной Турции по заслугам оценил наставника противников Мирчу Луческу. 

“Луческу долгое время работал в Украине и вместе с Шахтером достиг хороших результатов. Он - знаковая фигура в украинском футболе. Я отношусь к нему с большим уважением и у нас очень теплые отношения“, - цитирует специалиста пресс-служба ФФУ.  

Ранее Мирча Луческу поздравил Украину с выходом в высший дивизион Лиги наций.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Мирча Луческу, Андрей Шевченко
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Источник: ФФУ

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