Шевченко: Отношусь к Луческу с большим уважением

Украинский тренер рассказал об отношенях с экс-тренером донецкого Шахтера.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко накануне товарищеского матча со сборной Турции по заслугам оценил наставника противников Мирчу Луческу.

“Луческу долгое время работал в Украине и вместе с Шахтером достиг хороших результатов. Он - знаковая фигура в украинском футболе. Я отношусь к нему с большим уважением и у нас очень теплые отношения“, - цитирует специалиста пресс-служба ФФУ.

Ранее Мирча Луческу поздравил Украину с выходом в высший дивизион Лиги наций.