Турция – Украина: Миколенко дебютирует за национальную сборную

Лунин и Шапаренко также выйдут в стартовом составе.

Стал известен состав сборной Украины на контрольный поединок против Турции.

Украина: Лунин, Караваев, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Зинченко, Коноплянка, Макаренко, Цыганков, Шапаренко, Коваленко.

Запасные: Бойко, Пятов, Швед, Сваток, Борячук, Малиновский, Буяльский.

Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.