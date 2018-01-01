Турция – Украина: Миколенко дебютирует за национальную сборную
Лунин и Шапаренко также выйдут в стартовом составе.
Стал известен состав сборной Украины на контрольный поединок против Турции.
Украина: Лунин, Караваев, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Зинченко, Коноплянка, Макаренко, Цыганков, Шапаренко, Коваленко.
Запасные: Бойко, Пятов, Швед, Сваток, Борячук, Малиновский, Буяльский.
Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.
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