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Турция – Украина: Миколенко дебютирует за национальную сборную

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Лунин и Шапаренко также выйдут в стартовом составе.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
dynamo.kiev.ua

Стал известен состав сборной Украины на контрольный поединок против Турции.

Украина: Лунин, Караваев, Миколенко, Пластун, Матвиенко, Зинченко, Коноплянка, Макаренко, Цыганков, Шапаренко, Коваленко.

Запасные: Бойко, Пятов, Швед, Сваток, Борячук, Малиновский, Буяльский.

Напомним, матч начнется в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция встречи.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Николай Шапаренко, Андрей Лунин, Виталий Миколенко
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