Шевченко сможет сделать шесть замен в матче против Турции

Наставник сборной Украины сможет поэкспериментировать с составом.

В Анталье состоялось традиционное совещание представителей команд сборных Турции и Украины, во время которого были обсуждены организационные моменты товарищеского поединка.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, главные тренеры национальных команд Андрей Шевченко и Мирча Луческу получили возможность провести 6 замен во время игры.

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Также командами были определены формы, в которых игроки выйдут на матч. Сборная Украины сыграет в традиционной желтой экипировке, а вратарь будет в зеленой форме. Турки выйдут на поле в белой форме, а голкипер будет в черном свитере.

Напомним, товарищеский матч Турция - Украина состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.