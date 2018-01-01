Сваток - о вызове в сборную Украины: Приятно удивился приглашению в команду

Игрок Зари рассчитывает помочь сборной Украины в товарищеском матче против Турции.

Защитник Зари Александр Сваток прокомментировал свой вызов в сборную Украины на товарищеский матч против Турции.

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“В обед мне позвонил администратор сборной, спросил, как я себя чувствую. Сказал скидывать данные паспорта, они меня ждут. Я был приятно удивлен, доволен, что приехал. Надеюсь помочь команде.

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Я уже более-менее знаком с требованиями главного тренера, слежу за играми сборной. Надеюсь, что в этот раз смогу дебютировать“, – сказал Сваток в интервью Футбол News.

Напомним, сборная Украины встретится с Турцией в товарищеском матче уже сегодня. Встреча пройдет в Анталье в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Турция - Украина.