Луческу: Поздравляю Украину с выходом в высший дивизион, они это заслужили

Главный тренер сборной Турции прокомментировал победу национальной команды Украины в группе B1.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу в преддверии товарищеского матча с Украиной поздравил нашу команду с выходом в высший дивизион Лиги наций, а также поделился ожиданиями относительно противостояния.

“Прежде всего, хочу поздравить Украину с выходом в высший дивизион. Команда это заслужила.

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Общался с Андреем Шевченко, мы оба хотим предоставить шансы как можно большему количеству молодых футболистов, ведь контрольных матчей уже мало, и мы должны находить возможности для ротаций и экспериментов“, - сказал Луческу в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко возглавили группу В1, благодаря чему вышли в высший дивизион Лиги наций.

Отметим, что уже сегодня сборные Украины и Турции проведут товарищеский матч в Анталье. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.