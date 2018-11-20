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Луческу: Поздравляю Украину с выходом в высший дивизион, они это заслужили

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Главный тренер сборной Турции прокомментировал победу национальной команды Украины в группе B1.
Мирча Луческу
Мирча Луческу
ФФУ

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу в преддверии товарищеского матча с Украиной поздравил нашу команду с выходом в высший дивизион Лиги наций, а также поделился ожиданиями относительно противостояния.

“Прежде всего, хочу поздравить Украину с выходом в высший дивизион. Команда это заслужила.

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Общался с Андреем Шевченко, мы оба хотим предоставить шансы как можно большему количеству молодых футболистов, ведь контрольных матчей уже мало, и мы должны находить возможности для ротаций и экспериментов“, - сказал Луческу в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко возглавили группу В1, благодаря чему вышли в высший дивизион Лиги наций.

Отметим, что уже сегодня сборные Украины и Турции проведут товарищеский матч в Анталье. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этой встречи, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Мирча Луческу, сборная Турции по футболу, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, товарищеский матч, Лига наций, футбол
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гость  (аноним)  20.11.2018, 11:12
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