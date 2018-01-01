Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пятов занял третье место в рейтинге лучших голкиперов Лиги наций

Комментариев: 0
Украинец попал в тройку лидеров среди вратарей всех дивизионов группового этапа Лиги наций.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
ФФУ

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги наций среди всех дивизионов по версии статистического портала WhoScored.

Читай также: Шевченко: Играли в несвойственном нам стиле

Украинец за сыгранные игры получил среднюю оценку 7.11. Первое место занял голландский голкипер Барселоны Яспер Силлессен (7.35), а вторую строчку занял Антони Морис из Люксембурга (7.23).

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде проиграла Словакии со счетом 4:1. В воротах в этой встрече стоял второй голкипер нашей команды Денис Бойко.

Поделись:
Теги: Андрей Пятов, сборная Украины по футболу, Лига наций, Яспер Силлессен, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь