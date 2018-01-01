Пятов занял третье место в рейтинге лучших голкиперов Лиги наций

Украинец попал в тройку лидеров среди вратарей всех дивизионов группового этапа Лиги наций.

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги наций среди всех дивизионов по версии статистического портала WhoScored.

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Украинец за сыгранные игры получил среднюю оценку 7.11. Первое место занял голландский голкипер Барселоны Яспер Силлессен (7.35), а вторую строчку занял Антони Морис из Люксембурга (7.23).

Top rated goalkeepers the UEFA Nations League (3+ apps):



🥇 J. Cillessen -- Netherlands 🇳🇱 (7.35)

🥈 A. Moris -- Luxembourg 🇱🇺 (7.23)

🥉 A. Pyatov -- Ukraine 🇺🇦 (7.11)https://t.co/h0An2X4Qwn pic.twitter.com/M1lPjTtP9M — WhoScored.com (@WhoScored) 19 ноября 2018 г.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Украины на выезде проиграла Словакии со счетом 4:1. В воротах в этой встрече стоял второй голкипер нашей команды Денис Бойко.