Динамо и Шахтер интересуются бразильским футболистом

В сферу интересов лидеров чемпионата Украины попал Лукас Рибейро.

Защитник бразильского клуба Витория Лукас Рибейро в ближайшее время может сменить клубную прописку.

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По информации Correio, интерес к 19-летнему футболисту проявляют лидеры чемпионата Украины - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Также в услугах центрального защитника заинтересованы испанские клубы - Бетис, Севилья, Атлетико, а также португальская Бенфика.

Отметим, что контракт Рибейро с Виторией рассчитан до 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей в бразильской серии А.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Йосип Пиварич получил государственную награду Хорватии.