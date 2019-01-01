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Экс-игрок сборной Украины: Лидер группы не имеет права столько пропускать

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Иван Гецко прокомментировал поражение сборной Украины от Словакии в матче Лиги наций.
Сборную Украины раскритиковали за матч со Словакией
Сборную Украины раскритиковали за матч со Словакией
ФФУ

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко высказался по поводу поражения нашей команды от Словакии в матче Лиги наций.

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"Обидно, что команда в Словакии пропустила курьезные мячи. Особенно это касается двух первых голов в ворота Бойко. При счете 0:2 опускаются не только руки, но и все остальное. После этого перестроиться было сложно.

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Моментами во втором тайме украинцы выглядели неплохо, тактика, которую избрал Андрей Шевченко, имеет право на жизнь. Она мне понравилась и была оправдана, потому что у команды не было турнирной ответственности. Однако, исполнителей и исполнительского мастерства под воплощение в жизнь этой тактики пока не хватает. 

Не хочу сильно критиковать голкипера, но, на мой взгляд, вратарь сборной с таким опытом выступлений на международной арене не может допускать такие ошибки. Его нервозность в итоге повлияла и на команду.

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Не стоит винить во всем только  Бойко. Игра в три защитника показала, что команда еще готова к такой игре. Мы проиграли не самой сильной команде и в итоге пропустили четыре гола, хотя лидер группы не имеет права пропускать такое количество мячей", – приводит слова Гецко zbirna.com.

Напомним, сборная Украины уступила Словакии со счетом 4:1.Вашему вниманию также видео голов матча Словакия - Украина.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Словакии, Лига наций, футбол, Иван Гецко
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