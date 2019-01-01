Экс-игрок сборной Украины: Лидер группы не имеет права столько пропускать

Иван Гецко прокомментировал поражение сборной Украины от Словакии в матче Лиги наций.

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко высказался по поводу поражения нашей команды от Словакии в матче Лиги наций.

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"Обидно, что команда в Словакии пропустила курьезные мячи. Особенно это касается двух первых голов в ворота Бойко. При счете 0:2 опускаются не только руки, но и все остальное. После этого перестроиться было сложно.

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Моментами во втором тайме украинцы выглядели неплохо, тактика, которую избрал Андрей Шевченко, имеет право на жизнь. Она мне понравилась и была оправдана, потому что у команды не было турнирной ответственности. Однако, исполнителей и исполнительского мастерства под воплощение в жизнь этой тактики пока не хватает.

Не хочу сильно критиковать голкипера, но, на мой взгляд, вратарь сборной с таким опытом выступлений на международной арене не может допускать такие ошибки. Его нервозность в итоге повлияла и на команду.

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Не стоит винить во всем только Бойко. Игра в три защитника показала, что команда еще готова к такой игре. Мы проиграли не самой сильной команде и в итоге пропустили четыре гола, хотя лидер группы не имеет права пропускать такое количество мячей", – приводит слова Гецко zbirna.com.

Напомним, сборная Украины уступила Словакии со счетом 4:1.Вашему вниманию также видео голов матча Словакия - Украина.