Шевченко: Я с уважением отношусь к Луческу

Главный тренер сборной Украины прокомментировал предстоящий поединок с Турцией.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к главному тренеру национальной команды Турции Мирче Луческу, а также прокомментировал предстоящий товарищеский матч.

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“Я с большим уважением отношусь к Луческу. Этот специалист долгое время работал в Шахтере, достигал результатов и сделал весомый вклад в развитие украинского футбола. У нас очень добрые отношения.

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Противостояние нужно обсуждать, если это официальный матч. Завтра нас ожидает товарищеский спарринг с достойным соперником. Нынешняя сборная Турции - молодая и очень перспективная команда, которая находится в процессе своего становления.

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Мы тоже строим свою команду и завтра у нас будет шанс дать игровое время тем исполнителям, которые не всегда его получают в официальных матчах. Чем больше мы сделаем замен, тем лучше. Посмотрим, кто проявит себя и на кого мы сможем рассчитывать в следующем году”, - заявил Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, матч Турция – Украина состоится завтра, 20-го ноября, в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.

Отметим, что поле, на котором должна пройти эта встреча, залило дождем.