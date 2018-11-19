Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге тренеров сборной Украины

Андрей Шевченко провел свой 22-й поединок на посту главного тренера сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял четвертое место в рейтинге тренеров по количеству проведенных матчей у руля национальной команды.

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Как сообщает Федерация футбола Украины, поединок сборной Украины против Словакии в рамках Лиги наций стал для Шевченко 22-м на посту главного тренера.

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Шевченко вышел на четвертое место в историческом реестре наставников национальной команды, обогнав Алексея Михайличенко (21 матч). На первом месте в рейтинге располагается Олег Блохин (64), на втором - Михаил Фоменко (37), а на третьем - Йожеф Сабо (34 встречи).

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение от Словакии (1:4) в рамках Лиги наций.

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