Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге тренеров сборной Украины

Комментариев: 0
Андрей Шевченко провел свой 22-й поединок на посту главного тренера сборной Украины.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко занял четвертое место в рейтинге тренеров по количеству проведенных матчей у руля национальной команды.

Читай также: Шевченко: Играли в несвойственном нам стиле

Как сообщает Федерация футбола Украины, поединок сборной Украины против Словакии в рамках Лиги наций стал для Шевченко 22-м на посту главного тренера.

Читай также: Украина в Лиге наций: подопечные Шевченко проиграли Словакии, но выиграли группу B1

Шевченко вышел на четвертое место в историческом реестре наставников национальной команды, обогнав Алексея Михайличенко (21 матч). На первом месте в рейтинге располагается Олег Блохин (64), на втором - Михаил Фоменко (37), а на третьем - Йожеф Сабо (34 встречи).

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение от Словакии (1:4) в рамках Лиги наций.

Смотрите также видео голов матча Словакия - Турция.

Поделись:
Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, рейтинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь