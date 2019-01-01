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Шевченко в срочном порядке вызвал защитника в сборную Украины

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Александр Сваток заменит травмированного Сергея Кривцова.
Александр Сваток
Александр Сваток
ФФУ

Защитник луганской Зари Александр Сваток получил вызов от Андрея Шевченко в сборную Украины.

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Как сообщает официальный сайт ФФУ, 24-летний футболист заменит травмированного игрока Шахтера Сергея Кривцова. Сваток прибудет в расположение команды сегодня около 23:00 по местному времени.

Отметим, что Сваток уже получал вызов в сборную в ноябре прошлого года, однако участие в матчах не принимал.

Напомним, во вторник, 20 ноября, сборная Украины в Анталье проведет товарищеский матч с Турцией. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этой встречи. Стартовый свисток - в 19:30.

Отметим, что стоимость билетов на матч Турция - Украина стартует от 50 гривен.

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Теги: Александр Сваток, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, сборная Турции по футболу, товарищеский матч
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