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Степаненко: Тренерский штаб решит, по какой схеме мы будем играть против Турции

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Игрок сборной Украины прокомментировал предстоящий поединок против сборной Турции.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
Getty Images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о предстоящем товарищеском матче с Турцией.

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"Я не знаю, по какой схеме мы будем играть против Турции, это решит тренерский штаб. Но я думаю, что любая команда должна быть гибкой и если она может играть в разных схемах варьироваться в зависимости о соперника - это плюс.

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Просто нужно быть более ответственным и более собранным. Мы знали, что для словаков эта игра более важная и значимая. И должны были больше себя настроить и не давать им так забивать мячи. Но двигаемся дальше", - сказал Степаненко  в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, сборная Украины встретится с Турцией уже завтра, 20 ноября. Поединок пройдет в Анталье. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:30.

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Теги: Тарас Степаненко, сборная Украины по футболу, товарищеский матч, сборная Турции по футболу, футбол
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