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Турция – Украина: онлайн трансляция товарищеского матча

Комментариев: 1
Украина сыграет с Турцией 20 ноября в товарищеском поединке. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Турция – Украина.
Онлайн трансляция матча Украина – Турция
Онлайн трансляция матча Украина – Турция
iSport.ua

Сборная Украины сыграет на выезде товарищеский матч против Турции.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу нашей команды с коэффициентом 3,5, а на подопечных Луческу – 2,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

Последние игры Турции:

17.11.18 (ЛН) Турция – Швеция 0:1
14.10.18 (ЛН) Россия – Турция 2:0
11.10.18 (ТОВ) Турция – Босния и Герцеговина 0:0
10.09.18 (ЛН) Швеция – Турция 2:3
07.09.18 (ЛН) Турция – Россия 1:2

Последние игры Украины:

16.11.18 (ЛН) Словакия – Украина 4:1
16.10.18 (ЛН) Украина – Чехия 1:0
10.10.18 (ТОВ) Италия – Украина 1:1
09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0
06.09.18 (ЛН) Чехия – Украина 1:2

Последние очные встречи:

02.09.17 (Отбор на ЧМ-2018) Украина – Турция 2:0
06.10.16 (Отбор на ЧМ-2018) Турция – Украина 2:2
05.06.12 (ТОВ) Турция – Украина 2:0
12.08.09 (ТОВ) Украина – Турция 0:3
07.09.05 (Отбор на ЧМ-2006) Украина – Турция 0:1

Отметим, товарищеская встреча Турция – Украина состоится на стадионе Анталья Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 20 ноября, начиная с 19:30 по киевскому времени.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, онлайн трансляция, товарищеский матч
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    19.11.2018, 14:13
Оценка:  0
Peyot
сложно придумать большего позорища чем эта игра. игру двух национальных сборных перенесли в другую страну по прихоти тренера.... что это за бред? не хочет ехать пусть не едет... почему у нас вся команда и тренерский штаб ддолжны уступать его маразматичным прихотням?
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