Турция – Украина: онлайн трансляция товарищеского матча

Украина сыграет с Турцией 20 ноября в товарищеском поединке. Читайте текстовую онлайн трансляцию матча Турция – Украина.

Сборная Украины сыграет на выезде товарищеский матч против Турции.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на хозяев поля. Так, компания bet365 принимает ставки на победу нашей команды с коэффициентом 3,5, а на подопечных Луческу – 2,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

Последние игры Турции:

17.11.18 (ЛН) Турция – Швеция 0:1

14.10.18 (ЛН) Россия – Турция 2:0

11.10.18 (ТОВ) Турция – Босния и Герцеговина 0:0

10.09.18 (ЛН) Швеция – Турция 2:3

07.09.18 (ЛН) Турция – Россия 1:2

Последние игры Украины:

16.11.18 (ЛН) Словакия – Украина 4:1

16.10.18 (ЛН) Украина – Чехия 1:0

10.10.18 (ТОВ) Италия – Украина 1:1

09.09.18 (ЛН) Украина – Словакия 1:0

06.09.18 (ЛН) Чехия – Украина 1:2

Последние очные встречи:

02.09.17 (Отбор на ЧМ-2018) Украина – Турция 2:0

06.10.16 (Отбор на ЧМ-2018) Турция – Украина 2:2

05.06.12 (ТОВ) Турция – Украина 2:0

12.08.09 (ТОВ) Украина – Турция 0:3

07.09.05 (Отбор на ЧМ-2006) Украина – Турция 0:1

Отметим, товарищеская встреча Турция – Украина состоится на стадионе Анталья Арена.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 20 ноября, начиная с 19:30 по киевскому времени.