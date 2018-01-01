Турция – Украина: прогноз и ставки букмекеров на товарищеский матч

Букмекеры определили фаворита товарищеского матча Турция – Украина.

Сборная Украины 20 ноября сыграет на выезде товарищеский матч против Турции.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на хозяев поля.

Так, компания bet365 принимает ставки на победу нашей команды с коэффициентом 3,5, а на подопечных Луческу – 2,2. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,0.

Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф Украины можно поставить с коэффициентом 3,5, а на победу Турции – 2,2.

Напомним, товарищеская встреча Турция – Украина состоится во вторник, 20 ноября, на стадионе Анталья Арена. Стартовый свисток – в 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.