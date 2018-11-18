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Поле, на котором будут играть сборные Турции и Украины, залило дождями

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Сборные будут тренироваться на других полях.
Анталия Арена
Анталия Арена
stadiumdb.com

Газон стадиона Анталья Арена, где должен пройти товарищеский матч Турция – Украина, испорчен сильными ливнями, сообщает сайт ФФУ.

Организаторы игры попросили команды провести предматчевые тренировки на полях своих отелей.

Тренировка национальной сборной Украины запланирована на 19 ноября в 18:00.

Напомним, что товарищеская встреча Турция – Украина состоится завтра, 20 ноября.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу
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Источник: ФФУ

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