Сабо назвал лучшую пару защитников сборной Украины
Украинский специалист считает, что в сборную нужно возвращать Евгения Хачериди.
Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнением по поводу матча Словакия - Украина.
“Не думаю, что поражение от Словакии (1:4) повлияет на психологическое состояние ребят. Они заняли первую строчку в группе.
Я считаю, что в сборную нужно вызвать Евгения Хачериди. Лучшей пары защитников, чем Ракицкий - Хачериди в сборной Украины пока нет.
В матче с Турцией будут уместны эксперименты, потому что спарринги для таких целей и предназначены“, - цитирует Сабо zbirna.com.
Напомним, товарищеский матч Турция - Украина состоится завтра, 20 ноября.
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