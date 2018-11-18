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Сабо назвал лучшую пару защитников сборной Украины

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Украинский специалист считает, что в сборную нужно возвращать Евгения Хачериди.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
ua-football.com

Бывший тренер национальной сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился мнением по поводу матча Словакия - Украина.

“Не думаю, что поражение от Словакии (1:4) повлияет на психологическое состояние ребят. Они заняли первую строчку в группе.

Я считаю, что в сборную нужно вызвать Евгения Хачериди. Лучшей пары защитников, чем Ракицкий - Хачериди в сборной Украины пока нет.

В матче с Турцией будут уместны эксперименты, потому что спарринги для таких целей и предназначены“, - цитирует Сабо zbirna.com.

Напомним, товарищеский матч Турция - Украина состоится завтра, 20 ноября.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Йожеф Сабо, Евгений Хачериди, Ярослав Ракицкий
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Источник: zbirna.com

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