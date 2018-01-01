Хацкевич прокомментировал победу над Олимпиком в контрольном матче

Наставник доволен дисциплиной, которую продемонстрировали игроки.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич прокомментировал исход контрольного поединка против донецкого Олимпика.

“Любая игра дает больше информации, чем тренировка. Результат сегодня не имел значения. Главное, что ребята показали то, что я от них требовал. Да, в некоторых моментах был заметен технический брак, но мне очень понравилась дисциплина и отдача, с которой команда подошла к матчу.

Сегодня получилось дать немного игрового времени Беседину, который много пропустил из-за травмы. Главное, что повреждение его уже не беспокоит, и он начинает набирать необходимые кондиции”,- приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, что в контрольном матче Динамо обыграло Олимпик со счетом 3:0.