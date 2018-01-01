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Беседин: Я вылечился, нога больше не беспокоит

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Артем Беседин впервые за полтора месяца сыграл за Динамо.
Артем Беседин
Артем Беседин
Getty Images

Форвард Динамо Артем Беседин восстановился после травмы и впервые за полтора месяца сыграл в матче. Беседин принял участие в товарищеском спарринге с Олимпиком (3:0).

После поединка Артем рассказал о своем самочувствии и планах на сезон.

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"Чувствую себя нормально. Сейчас играем без сборников. Ждем их приезда. Кто-то отдыхал четыре дня, я не отдыхал. Важно, чтобы все были после паузы в кондициях. Первая часть сезона не закончилась. Впереди еще пять матчей. Важно хорошо их провести. Без поражений. И со спокойной душой уйти в отпуск.

Самое главное, что я уже вылечился, нога не беспокоит, но все равно надо перестраховаться и поберечь себя. Думаю, что все будет хорошо", - приводит слова Беседина Динамомания.

Ранее сообщалось, что Динамо подписало контракты сразу с тремя молодыми футболистами.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Украина, футбол, товарищеский матч, Олимпик, травма
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