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Яремчук надеется восстановится к матчу с Турцией

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Роман Яремчук рассказал о травме спины, помешавшей ему сыграть со Словакией.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
zbirna.com

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук поделился своим самочувствием и высказал надежду, что сможет сыграть в товарищеском матче против Турции.

“Защемило поясницу. У меня уже были проблемы в этом месте спины, но я верю, что быстро вернусь в строй и смогу сыграть в Турции“, - цитирует Яремчука zbirna.com.

О травме Яремчука стало известно перед матчем со Словакией и вместо него на поле вышел дебютант сборной Андрей Борячук.

В заключительном матче Лиги наций Украина уступила Словакии с разгромным счетом 4:1 и прервала беспроигрышную серию, длившуюся 9 матчей.

Напомним, товарищеский матч против Турции состоится 20 ноября в Анталье.

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Теги: Роман Яремчук, сборная Украины, сборная Турции
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