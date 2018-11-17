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Украина пропустила 4 гола в официальном матче впервые за 12 лет

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Сборная не пропускала так много с ЧМ-2006.
Украина пропустила 4 гола в официальном матче впервые за 12 лет

Сборная Украины накануне впервые за пять лет проиграла с разгромным счетом, уступив национальной команде Словакии (1:4).

Последний официальный матч нашей сборной, в котором она пропускала минимум четыре мяча, был датирован еще июнем 2006 года. Тогда в стартовом поединке на чемпионате мира в Германии украинцы проиграли Испании со счетом 0:4.

До этого были поражение от Германии (1:4) в плей-офф отбора на ЧМ-2002, а также 0:4 от Хорватии в отборе на Евро-1996.

Последний раз четыре гола Украина пропускала в товарищеском матче от Чехии в 2011 году.

Напомним, матч Лиги наций между сборным Словакии и Украины завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1.

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Теги: сборная Украины, сборная Словакии, Лига Наций
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shurag    17.11.2018, 11:05
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