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Зинченко: Процент брака в наших действиях был очень высоким

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Украинец поделился мнением об игре сборной.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко ответил на вопросы журналистов об игре команды в проигранном матче Лиги Наций против сборной Словакии (1:4) 

"Сегодня не получилось много чего. Очень высоким был брак в наших действиях. А реализация, наоборот, низкой: словаки, в отличие от нас, реализовали все свои моменты.

Первый тайм был одним из худших при Шевченко. С другой стороны, не сочтите это за отговорку, все же надо делать скидку на то, что мы сегодня играли в новом сочетании футболистов и по новой схеме. 

Мы добились своей цели — выиграли группу. Но после таких матчей, как сегодняшний, сложно что-то говорить об оценках. Так что я, наверное, просто промолчу. Тем более, что оценки сборной должен ставить не я, а руководство", - заявил Зинченко.

Напомним, национальная команда Украины на выезде проиграла Словакии последний матч группового этапа Лиги Наций со счетом 4:1.

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Теги: словакия, Украина, Лига Наций
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