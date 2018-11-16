Тренер сборной Словакии: Нам удалось показать свои лучшие качества, а Украине - нет

Павел Гапал остался доволен своим дебютом во главе сборной Словакии.

Наставник сборной Словакии Павел Гапал прокомментировал свой дебютный поединок в качестве главного тренера сборной в поединке с Украиной.

"Испытываю самые лучшие чувства от дебюта в сборной. Мы хотели выиграть, но не ожидали, что будет победа с такой разницей в счете. Игроки вошли во вкус, они хотели играть.

Несмотря на счет, игра выдалась очень тяжелой, ведь нам противостоял сильный соперник. Моей команде удалось продемонстрировать свои лучшие качества, а Украине- нет. В этом и разница. Уже по ходу встречи возникли кадровые проблемы. Надеюсь, что к поединку с Чехией удастся их решить.

В составе сборной Украины сегодня на поле находилось много молодых футболистов. Но я прекрасно знаю их потенциал.

Я очень доволен, как ребята работали в этом матче. Считаю, что, забив четыре мяча, мы полностью заслужили победу. В Праге будет решающий матч для меня и ребят в этой Лиге наций. Мы хотим остаться в группе В. Для этого нужно побеждать и мы сделаем все, чтобы добиться успеха", — сказал Павел Гапал.