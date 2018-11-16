Словакия - Украина 4:1 видео голов и обзор матча
Украина потерпела первое поражение в 2018-м году.
Сборная Украины уступила словакам в заключительном матче группового этапа Лиги наций. Вашему вниманию представлен видеообзор этого поединка.
Словакия – Украина 4:1
Голы: 1:0 – 6 Руснак, 2:0 – 26 Куцка, 2:1 – 47 Коноплянка, 3:1 – 52 Зреляк, 4:1 – 62 Мак.
Украина: Бойко, Караваев, Матвиенко, Бурда, Кривцов, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Степаненко, Коноплянка, Борячук.
Запасные: Макаренко, Швед, Пластун, Буяльский, Яремчук, Миколенко, Петряк, Болбат, Шапаренко, Пятов, Коваленко, Лунин.
Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Пекарик, Ганцко, Шкртел, Мак, Руснак, Гамшик, Грегуш, Куцка, Зреляк.
Запасные: Козачик, Родак, Грошовски, Немец, Дуда, Вавро, Дюриш, Сабо, Стох, Беро, Вайсс.
Предупреждения: Бурда (22), Грегуш (49), Степаненко (87), Пластун (90)
Полная версия правил