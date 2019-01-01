Шевченко: Играли в несвойственном нам стиле
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги заключительного матча группового этапа Лиги наций против Словакии.
“В первом тайме команда растерялась и играла в несвойственном нам стиле. Пытались играть за счет длинных передач, при этом допускали много ошибок. Два быстрых гола сильно повлияли на команду, ребятам было тяжело действовать. Во втором тайме команда преобразилась и создала достаточно моментов, чтобы отыграться.
За несколько часов до игры у нас вылетел нападающий. Яремчук пожаловался на боли в спине. Мы дали возможность молодому футболисту. Во втором тайме вышел Шапаренко, также освежил игру. Во втором тайме мы сыграли неплохо.
Сегодня мы задействовали процентов 60 молодежной команды, у которой еще нет необходимого опыта. Более того, им противостоял очень сильный и мотивированный соперник. Тем не менее, во втором тайме мы показали приличную игру.
Мы немного изменили тактику. Решили усилить фланги, но в конструкции игры особых изменений не было. Была перестановка в обороне, но я не думаю, что это повлияло на результат. Причиной скорее являются наши ошибки, а также то, что мы играли в несвойственном себе стиле”,- заявил Шевченко на пресс-конференции.
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