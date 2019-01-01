Шевченко: Играли в несвойственном нам стиле

Главный тренер национальной сборной считает, что смена схемы не стала причиной поражения.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги заключительного матча группового этапа Лиги наций против Словакии.

“В первом тайме команда растерялась и играла в несвойственном нам стиле. Пытались играть за счет длинных передач, при этом допускали много ошибок. Два быстрых гола сильно повлияли на команду, ребятам было тяжело действовать. Во втором тайме команда преобразилась и создала достаточно моментов, чтобы отыграться.

За несколько часов до игры у нас вылетел нападающий. Яремчук пожаловался на боли в спине. Мы дали возможность молодому футболисту. Во втором тайме вышел Шапаренко, также освежил игру. Во втором тайме мы сыграли неплохо.

Сегодня мы задействовали процентов 60 молодежной команды, у которой еще нет необходимого опыта. Более того, им противостоял очень сильный и мотивированный соперник. Тем не менее, во втором тайме мы показали приличную игру.

Мы немного изменили тактику. Решили усилить фланги, но в конструкции игры особых изменений не было. Была перестановка в обороне, но я не думаю, что это повлияло на результат. Причиной скорее являются наши ошибки, а также то, что мы играли в несвойственном себе стиле”,- заявил Шевченко на пресс-конференции.