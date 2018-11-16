Украина разгромно проиграла Словакии в Лиге наций

Подопечные Шевченко уступили впервые в 2018 году.

Сборная Украины завершила свое выступление в групповом этапе Лиги наций выездным поражением от Словакии.

Украина досрочно выиграла группу, поэтому в матче со Словакией Андрей Шевченко решился на эксперимент, сыграв в три центральных защитника и с дебютантом Борячуком в нападении.

Стоит признать, что первый тайм наша команда провалила. Уже на исходе шестой минуты Марек Гамшик решил разыграть штрафной удар на левом фланге, отдав передачу под удар Альберту Руснаку. Дальше был рикошет от защитника, который дезориентировал Бойко и Денис пропустил в ближний угол.

Словаки продолжили нагнетать обстановку у наших ворот и за это были вознаграждены ошибкой Дениса Бойко. Наш вратарь был обязан спасти свою команду после дальнего удара Юрая Куцки, который тот наносил, уже имея повреждение, однако мяч оказался точно в сетке от выставленных кулаков голкипера Динамо.

Единственной угрозой со стороны сборной Украины в первом тайме стал дальний удар Малиновского уже в компенсированное время, который не стал проблемным для голкипера соперника.

Начало второго тайма стало позитивным для Украины. В первой же атаке Караваев прошел по правому флангу, отдал в центр на линию штрафной, где Коноплянка в касание красиво отправил мяч в ворота.

Правда, интрига жила недолго. На 52-й минуте штанга выручила Бойко после удара Мака, но Руснак вернул мяч в штрафную, где пяткой Зрелак отправил круглого в угол наших ворот. А спустя еще несколько минут Мака оставили одного на углу штрафной, он получил мяч. сместился к центру и пробил точно в дальний угол, сделав счет 4:1.

Примечательно, что перед четвертым пропущенным мячом у сборной Украины вышла контратака 2 в 1, Борячук отдал на Коноплянку, но Женя не сумел переиграть вратаря.

Вообще, во втором тайме украинская сборная играла намного интереснее, моменты у ворот Дубравки возникали исправно, но Малиновский, Зинченко, Цыганков, Степаненко свои моменты не сумели воплотить в гол.

В итоге матч так и завершился со счетом 4:1 – для сборной Украины это не только первое поражение в Лиге Европы, но и вообще первое в 2018 году. Но все равно наша команда финиширует первой, а вот Словакия и Чехия в последнем туре между собой разыграют второе место в группе, а также определят неудачника, который опуститься в Дивизион С.

Словакия — Украина 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зрелак, 2, Мак, 61 — Коноплянка, 47



Словакия: Дубравка — Пекарик, Шкртел, Шкриниар, Ганцко — Грегуш — Руснак, Куцка (Беро, 30), Гамшик, Мак (Стох, 68) — Зрелак (Дюриш, 82).



Украина: Бойко — Караваев, Бурда, Кривцов (Пластун, 14), Матвиенко — Зинченко, Степаненко, Малиновский — Цыганков, Борячук (Коваленко, 62), Коноплянка (Шапаренко, 64).

Предупреждения: Грегуш — Бурда, Степаненко, Пластун.