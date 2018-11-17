Словакия – Украина: стали известны стартовые составы команд
Бойко и Борячук - в основе.
Стали известны стартовые составы на матч Словакия – Украина.
Украина: Бойко – Матвиенко, Бурда, Кривцов, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Борячук, Цыганков.
Запасные: Пятов, Лунин, Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Яремчук.
Словакия: Дубравка – Ганцко, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик – Грегуш – Мак, Гамшик, Куцка, Руснак – Зреляк.
Запасные: Козачик, Родак, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Грошовски, Сабо, Дюриш.
Матч Словакия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
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