Словакия – Украина: стали известны стартовые составы команд

Бойко и Борячук - в основе.

Сборная Украины по футболу ФФУ

Стали известны стартовые составы на матч Словакия – Украина.

Украина: Бойко – Матвиенко, Бурда, Кривцов, Караваев – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Борячук, Цыганков.

Запасные: Пятов, Лунин, Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Швед, Буяльский, Миколенко, Макаренко, Пластун, Яремчук.

Словакия: Дубравка – Ганцко, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик – Грегуш – Мак, Гамшик, Куцка, Руснак – Зреляк.

Запасные: Козачик, Родак, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Грошовски, Сабо, Дюриш.

Матч Словакия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.